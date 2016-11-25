Kılıçdaroğlu: OHAL yasaldır ancak yapılan bu uygulamalar meşru değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan OHAL'e ilişkin "OHAL yasaldır, meşrudur ancak yapılan uygulamalar meşru değildir" dedi.

Üniversitedeki rektör atamalarının OHAL'le hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu "Akademisyenler kendi rektörlerini nasıl seçemezler, bunun OHAL'le ne ilgisi var" ifadesini kullandı.

Fransa'daki OHAL'le Türkiye'deki OHAL uygulamalarının farklı olduğuna dikkat çeken CHP lideri "Fransa'da adil yargılama vardır. Biz Türkiye'nin hızla normalleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

CHP lideri Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak "Gazeteciler tutuklanıp hapse atılıyor, 142 gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede siz demokrasiden söz edemezsiniz" dedi.

İstanbul Marmara Üniversitesi'nde katıldığı panelde konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Üniversitelerde rektör seçimini kaldırdılar, bunun OHAL'le darbeyle ne ilgisi var.

İnsanca yaşamak hepimizin ortak paydası olmalıdır, görüşlerimiz farklı olabilir.

Bizim demokrasimizi güçlendirmemiz gerekiyor. 1982 anayasasında yazıyor. Basın hürdür sansür edilemez. Basının özgür olduğuna inanan bir arkadaşım var mı merak ediyorum. Ama anayasa söylüyor. Gazeteciler kendilerine otosansür uyguluyor. Tutuklanıp hapse atılıyor.

142 gazetecinin hapiste olduğu ülkede siz demokrasiden söz edemezsiniz. Bazen 144 diyorlar, sayı her gün değişiyor. Dünyada en çok gazetecisi hapiste olan ülkeyiz. Yüzde 99’u CHP lehine tek cümle kurmuş değildir.

Ben onların haklarını savunuyorum, çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz. Biz eleştiriden ders almasını bilmeliyiz. Bizim eksiklerimizi, yanlışlarımızı gazeteci özgürce yazacak. Darbe hukukundan bunu kast ediyorum. Yeni anayasaya da aynı şeyi yazacağız ama medya özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemelerden vazgeçmek gerek."