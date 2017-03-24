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Kılıçdaroğlu, oğlunu evlendiriyor

Kerem Kılıçdaroğlu, referandum sonrası evlenecek

24 Mart 2017 16:47

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandum sonrası Trabzon'da oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na kız isteyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Radyo Viva’da Özay Şendir’in hazırlayıp sunduğu “İnce Ayar” programına konuk oldu.

Ankara’dan canlı olarak yayınlanan programda Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ve referanduma dair açıklamalarda bulundu. CHP lideri ilk kez özel hayatına dair de konuştu.

Oğlunun doktorasını yeni tamamladığını, Güney Kore’den döndüğünü, “bedelli askerlik” yapma hakkı olmasına rağmen başvurmadığını ve 16 Nisan’da yapılacak olan yeni anayasa referandumu sonrasında Trabzon’da hayırlı bir iş yapacaklarını ve oğlu Kerem’e kız isteyeceklerini söyledi.

Kerem Kılıçdaroğlu, uzun süredir Mine Alşan ile birlikte.

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