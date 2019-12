Kılıçdaroğlu: O markayı bile bilmem

T24- 495 TL'lik Etro marka gömlek giymesi twitter'da gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu, spor kıyafeti olmadığı için acil alışveriş yaptığını ve markayı bile bilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde evinden çıkarak mazbatasını almak üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. Partiye gelişinde çok sayıda partili tarafından "Başbakan Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, mazbatasını Cevdet Selvi'den aldı. Makamında gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, elinden geldiğince bu görevi yerine getirmeye çalışacağını ifade ederek, yollarına devam edeceklerini söyledi.

EVDEN ÇIKIŞTA AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisine geçmişten örnekler vererek geleceğe yönelik hedefler göstereceğine inandığını belirterek, “Belki de olası sıkıntıları aktaracaktır. Sayın Baykal ile her ortamda görüşeceğiz. Sıkıştığım zaman görüşeceğim, görüşlerine ihtiyaç duyduğum zaman görüşeceğim. Sıcak ve samimi ilişkimizi bütün aşamalarda sürdüreceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere Çukurambar'daki evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, daha önce randevu talebinde bulunduğunu, Baykal'ın da bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bugün gidip kendisini ziyaret edeceğim. Önerilerini alacağım ve teşekkürlerimi sunacağım. Baykal'ın ne söyleyeceğini şimdiden kestirmem mümkün değil. Sayın Baykal siyaseti çok iyi bilen bir isim ve deneyimli bir siyasetçi. Bana geçmişten örnekler vererek geleceğe yönelik hedefler göstereceğine inanıyorum. Belki de olası sıkıntıları aktaracaktır. Sadece bu görüşmeyle tüm bunların olacağını da düşünmüyorum. Sayın Baykal ile her ortamda görüşeceğiz. Sıkıştığım zaman görüşeceğim, görüşlerine ihtiyaç duyduğum zaman görüşeceğim. Belki de Sayın Baykal doğrudan kendisi arayıp, 'Şöyle, şöyle yap' diyecektir. Sıcak ve samimi ilişkimizi bütün aşamalarda sürdüreceğiz.”

Kılıçdaroğlu, bir başka gazetecinin, “Sayın Baykal 'Daha önce adaylığı benden gizlenmişti' açıklamasında bulunmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine ise, “Böyle bir sitemi olacağını sanmıyorum. Bir dost sohbeti olacaktır bu. Bir eleştiri olursa ayrıca bu eleştiriden de mutlu olurum” dedi.

GÖMLEK TARTIŞMASI

Bir başka gazetecinin “Kurultayda giydiğiniz gömlek konu oldu. Bununla ilgili bir açıklamada bulunur musunuz?” sorusuna da Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi:

“Ben her ortamda ve her yerde halka doğruları söylemeyi ilke edindim. Spor kıyafetle çıkmam uygun görüldü, biz de spor kıyafet alalım dedik. Oradaki görevliler de 'Şu gömlek daha iyi olur' dediler, ben de o gömleği aldım. Bugün gazetelerden böyle bir gömlek markası olduğunu da öğrenmiş oldum. Gömleğin parasını da kendim kazandım, kendim ödedim. Sadece gömlek değil spor kıyafetin gerektirdiği her şeyi aldım. Spor kıyafet giymemi de arkadaşlar önerdi. Daha sempatik bulunacağını söylediler, ben de kabul ettim.”

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE

Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Genel Merkez'e hareket etti. Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Önder Sav yeni seçilen parti meclisi üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı.

Kurultay'da olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e girişinde de izdiham yaşandı.

KAPI AÇILMADI

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez binasına girişi sırasında izdiham nedeniyle VIP kapısı açılmadı. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi diğer kapıdan giriş yapmak zorunda kaldı.

GENEL BAŞKAN KOLTUĞUNDA

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze girşinin ardından Genel Başkan makamının bulunduğu kata çıktı. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu yarın Zonguldak'a gideceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Genel Başkan makamındaki koltuğa oturan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bu koltuğun bana yüklediği sorumluluğu biliyorum. Benden önceki genel başkanlarımız şerefle bu sorumluluğu yerine getirdiler. Bir iktidar koşusu başlattık. Bu koşuda elbette belli zorluklarımız olacaktır. Kararlılıkla gideceğiz. Çünkü haklı olduğumuza inanıyoruz.