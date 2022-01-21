Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği dershaneden savunma istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretleri sırasında pencereden seslenen öğrencilerin davetini kırmayarak bir iş merkezindeki dershaneye çıkarak öğrencilerle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirmişti.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre olayın basında yer alması üzerine soruşturma başlatılması için talimat veren Zonguldak İl Mili Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Özel Sınav Dershanesi'nden savunma istedi.

"Umudumuz sizsiniz"

Bir dizi ziyaret ve STK görüşmeleri için 13 Ocak Perşembe günü Zonguldak'a gelen CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretine Soğuksu semtinden başladı, Soğuksu esnafının sorunlarını dinledi.