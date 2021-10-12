Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' açıklamasına işaret edildi: Yeni Şafak'tan "Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun" manşeti

Yeni Şafak gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler konusunda endişeli olduğunu söylemesinin ardından tartışmalar sürerken, "Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun" manşetiyle çıktı.

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Haberde, "Çete lideri Sedat Peker’in başlattığı 'Siyasi cinayetler olabilir' söylemini, önce FETÖ şimdi de Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sürdürüyor. Savcılar, toplumda korku/istikrarsızlık algısı yaymayı hedefleyen bu açıklamalara el koymalı ve 'Duyumlarımız var' diyen bu isimlere 'Gelin bildiklerinizi anlatın' demeli" ifadeleri yer aldı.

"Kamuoyu şu soruların cevabını merak ediyor ve sorulmasını istiyor" denilen açıklamada şu sorular sıralandı: