Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' açıklamasına işaret edildi: Yeni Şafak'tan "Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun" manşeti

Yeni Şafak gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler konusunda endişeli olduğunu söylemesinin ardından tartışmalar sürerken, "Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun" manşetiyle çıktı.
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Haberde, "Çete lideri Sedat Peker’in başlattığı 'Siyasi cinayetler olabilir' söylemini, önce FETÖ şimdi de Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sürdürüyor. Savcılar, toplumda korku/istikrarsızlık algısı yaymayı hedefleyen bu açıklamalara el koymalı ve 'Duyumlarımız var' diyen bu isimlere 'Gelin bildiklerinizi anlatın' demeli" ifadeleri yer aldı.
"Kamuoyu şu soruların cevabını merak ediyor ve sorulmasını istiyor" denilen açıklamada şu sorular sıralandı:
- Suikast duyumunu kimlerden aldınız?
- Kaynak devlet içindeyse, bu kaynak bildiklerini neden sorumlu makamlar ve yargıyla paylaşmıyor?
- Duyumların kaynağı güvenlik kurumlarındaki kripto FETÖ'cüler mi klikler mi?
- Yoksa bu duyumları yabancı istihbarat örgütlerinden mi aldınız?
- Kimlere suikast yapılacağına ilişkin bilginiz var mı?
- Bu duyduklarınızı 'hedefe konulan' kişilere ilettiniz mi?
- Haber verdiyseniz nasıl bir önem aldılar, haber vermediyseniz neden hedefteki kişilerin hayatını tehlikeye atıyorsunuz?
- Hedef etnik, mezhepsel ya da dini çatışma mı?
- Size cinayet ihbarını yapanlar, olası provokasyon ve cinayetlerin planlayıcısı ve azmettiricisi de olabilir mi?