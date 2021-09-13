Kılıçdaroğlu’nun Sağlık Politikaları Danışmanı Coşkun Bel: Doktorlar devlet hastanelerinden gruplar halinde istifa ediyor

Sözcü yazarı Rahmi Turan, 1 Temmuz’da kaldırılan istifa yasağının ardından “istifa furyası” başladığını söylediği bugünkü yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sağlık Politikaları Danışmanı Coşkun Bel’in görüşlerine yer verdi.

Özellikle son haftalarda artan istifaları doğrulayan Coşkun Bel, “Hepsi doğru” dedi ve şunları kaydetti:

“Doktorlar devlet hastanelerinden gruplar halinde istifa ediyor ve çoğu Almanya'ya gidiyor. Ben 35 yıl sağlık alanında gazetecilik yaptım, hiçbir dönemde böyle istifa furyası görmedim. 1 Temmuz'da yasakların kalkmasıyla birlikte yurt genelinde yüzlerce tecrübeli hekim istifa ederek özel sağlık kuruluşlarına geçti. İstifa eden doktorların önemli bir bölümü yurt dışına gitti. Bunların yerleri maalesef doldurulamıyor.”

“Ağır çalışma koşullarının düzeltilmemesi, döner sermaye primlerinin düşürülmesi, liyakat ilkesine uygun olmayan atamalar, Covid-19'un meslek hastalığı sayılmaması, istifaların en önemli nedenidir. Şimdi tüm sağlık çalışanlarına ‘Lütfen istifa etmeyin, yurt dışına gitmeyin.' diyorum. CHP olarak sorunlarınızı da çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz. Yaklaşan seçimlerle birlikte bu iktidarın gitmesi de yaklaştı. CHP, kamu hastanelerini öncelikle tercih edilen kurumlar haline getirecek. Sözümüz söz.”

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