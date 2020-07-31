Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı mesajında iktidar eleştirisi: Derin bir ekonomik ve siyasal buhran içindeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin bayramı derin ekonomik ve siyasi buhran içerisinde karşıladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe ihtiyacı var. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip, israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz" mesajını paylaştı.

CHP lideri sözlerinin devamında, pandemi sürecinde İslam dünyasında acı, kan ve gözyaşı olduğunu söyled. Kılıçdaroğlu, "Bu acıların durması da en büyük dileğimdir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle: