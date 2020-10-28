Kılıçdaroğlu'nun ceza istenilen koruması Aslan'ın savunması: Jandarmaya tek söz söylemeden olayları koruma ekibine yıkmaya çalışmak hangi vicdana sığar?

T24 ANKARA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesi sırasında uğradığı yumruklu saldırıda ihmali bulunduğu gerekçesiyle hakkında ceza istenilen emekli emniyet müdürü Koray Aslan, savunmasında “olayın koruma ekibine yıkılmak istendiğini” söyledi.



Yumruklu saldırı olayından sonra İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan idari soruşturma çerçevesinde hakkında önce ceza istenmeyen, sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda ikinci rapor düzenlenerek ceza talebinde bulunulan Aslan’ın savunmasına T24 ulaştı.



Aslan, savunmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’a bağlı Akkuzu Köyü’ne gidişiyle ilgili Emniyet’e bilgi verilmediği yönündeki iddiaya karşın, bilgiyi veren memurun hangi saatte hangi numarayı aradığı bilgisinin mevcut olduğunu anlattı.

"Aynı müfettişler 'cezaya mahal yoktur' raporu verdi"

Emniyet Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı’na “tek sayfalık” savunma yapan Aslan şu görüşü verdi: "Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel ve Polis Başmüfettişi Alaaddin Akbaş tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hakkımda düzenlenen 15.01.2020 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’na verilen ve 17.09.2020 tarihinde tarafıma tebliğ edilen disiplin soruşturmasında istenen üç günlüğe kadar maaş kesim cezasını kabul etmiyorum. Çünkü aynı müfettişler, 17.07.2019 tarihli disiplin soruşturma raporunda tarafıma “cezaya mahal yoktur” şeklinde belirtmişlerdir. Geçen bu beş aylık sürede hangi yeni delillere istinaden beş ay önceki raporların tam tersine rapor düzenlendiğini ve eğer yeni delil elde edilmişse bu yeni delillerin tarafımla paylaşılmasını talep ediyorum.

"Konuyla ilgili haber veren memura ilişkin bilgiler kayıtlara geçti"

Bu süreçte yeni bir delil elde edilmemişse hazırlanan bu raporun nasıl değiştiğiyle ilgili de bilgi verilmesini istiyorum. Jandarma bölgesinden polis nezaretinde çıkmamıza rağmen jandarmaya tek bir söz söylemeden olayları koruma ekibine yıkmaya çalışmak hangi vicdana sığar?

Bahsi geçen olayla ilgili “haber verilmedi” suçlamalarına maruz kalıyoruz. Ama herkes biliyor ki Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliğine haber verildi. Konuyla ilgili, haber veren memurun hangi numarayı saat kaçta aradığına ilişkin bilgiler kayıtlara geçmiştir.



Sayın Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, bana ceza istenmeyen ilk raporu siz geri göndermiştiniz. Eğer bu istenilen cezayı da az bulursanız, istediğiniz cezayı verebilirsiniz. Ama unutmayın ki hukuk bir gün size de lazım olabilir. Geçenlerde bir yerde okuduğum bir cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum: “İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet size vicdandır.”



Bu haksız ve hukuksuz istenilen cezayı kabul etmiyorum. İtiraz ediyorum. Hakkımı her platformda sonuna kadar arayacağım. Çünkü Peygamber Efendimizin hadisinde söylediği gibi “Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır."

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