Kılıçdaroğlu'nun avukatından Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Atatürk’e hakaretten yargılanan ‘gazeteci’ Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit gerekçesiyle Tezcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’ndan Mehtap Belen’in sorularını yanıtlayan Çelik, AKP’de yaşanan oy kaybı nedeniyle, Tezcan gibi kişiler tarafından darbeler üzerinden sörf yapılarak mağdur yaratılmaya çalışıldığını öne sürerek, “Elbette gideceklerini anlıyorlar, ciddi oy kayıpları var, ekonomi berbat, sağlık nedeniyle Koronavirüs’ten kaynaklı sorunlar, açlık, sefalet var buna derman olamadıkları için CHP’ ye planlı bir saldırı söz konusu, her zaman olduğu gibi kendilerini mağdur kılmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Fatih Tezcan: Bir daha sokağa çıkarsak listelerden, kimleri toplayacağımızdan haberiniz var mı; karınızı, çocuğunuzu nasıl koruyacaksınız?

Ne olmuştu?

İktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Fatih Tezcan, son günlerde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından, "Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız?" demişti.

Atatürk'e hakaretten de yargılanan Tezcan, YouToube kanalında paylaştığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" diye konuşmuştu.