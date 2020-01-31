Kılıçdaroğlu’nun avukatına ‘FETÖ davası’nda Digiturk iptali suç sayıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım”, “kamu görevlisine alenen hakaret”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
İddianameye tepki gösteren Celal Çelik, “Bu iddianame Erdoğan’ın ve Pelikan grubunun baskısıyla hazırlanan bir iddianame. Ben uzun süredir araştırıldığımı biliyordum. Hakkımda bilgi elde edilmeye çalışıldı. Sonuç elde edilmedi. Baskı ile iddianame hazırlatıldı. Düzmece bir iddianame ile karşı karşıyayız” dedi. Digiturk’ü iptal etmesinin de iddianamede suçlama konusu yapıldığına değinen Çelik, “Digiturk iptali basın özgürlüğünü savunmak adına partimizin aldığı bir karardı. Doğru bir karardı. Bende iptal ettim. Bu iptal FETÖ’ye yardım kapsamında değerlendiriliyor. Partimin öngörü ve değerlendirmelerine bağlı kalan bir üyeyim ben” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a konuşan Çelik hakkındaki iddialara yanıt verdi. İddianamede yer alan YARSAV’a yaptığı bağışa değinen Çelik, “YARSAV’da birçok pozisyonda görev yaptım. Bağış yaptığım tarih 2014 HSK seçim süreciydi. Seçim sürecinde YARSAV’ın desteğe ihtiyaçları vardı. Bende destek oldum. Benim arkadaşlarıma yaptığım bağış. Yardım olarak bağışta bulundum. Kaçacağım bir şey olsaydı bağış yapmazdım. YARSAV örgüt kapsamında değerlendirilemeyecek bir dernektir. Görev yaptığım yerlerden arayan hâkim savcılar bile suçlama konusu yapılıyor. Görev yaptığım yerlerdeki Emniyet amirleri ile yaptığım görüşmeler suçlama konusu yapılmış. Konuştuğum insanlar arasında FETÖ mağdurları da var. Böyle bir rezalet olmaz. Cumhurbaşkanı’nın, iddianameyi hazırlayan savcının, damat Albayrak’ın geriye dönük 10 yıllık telefon kayıtları incelensin, benden az görüşme yapmışlarsa ben tüm iddiaları kabul edeceğim” dedi.