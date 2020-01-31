Kılıçdaroğlu’nun avukatına ‘FETÖ davası’nda Digiturk iptali suç sayıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım”, “kamu görevlisine alenen hakaret”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianameye tepki gösteren Celal Çelik, “Bu iddianame Erdoğan’ın ve Pelikan grubunun baskısıyla hazırlanan bir iddianame. Ben uzun süredir araştırıldığımı biliyordum. Hakkımda bilgi elde edilmeye çalışıldı. Sonuç elde edilmedi. Baskı ile iddianame hazırlatıldı. Düzmece bir iddianame ile karşı karşıyayız” dedi. Digiturk’ü iptal etmesinin de iddianamede suçlama konusu yapıldığına değinen Çelik, “Digiturk iptali basın özgürlüğünü savunmak adına partimizin aldığı bir karardı. Doğru bir karardı. Bende iptal ettim. Bu iptal FETÖ’ye yardım kapsamında değerlendiriliyor. Partimin öngörü ve değerlendirmelerine bağlı kalan bir üyeyim ben” ifadelerini kullandı.