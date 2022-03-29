Kılıçdaroğlu’nun avukatına 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası açıldığını duyurdu.

Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’ın açtığı davada; 'Müvekkilim ve Genel Başkanım Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk eleştirileri doğrudur, Sıfırlama Tapeleri gerçektir, bunları ispatlayacağız' dediğim için hakkımda; Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve Avukatlık Görevini Kötüye Kullanma suçlarından dava açılmıştı! İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bugünkü duruşmada (mütalaası ile) Savcı; Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan cezalandırılmamı istemiş! Anlaşılan korkutup yıldırabileceklerini sanıyorlar! Hadi ordan! Hodri meydan!" ifadesini kullandı.

4 yıl hapis isteniyor

Mütalaada Celal Çelik'in "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken "Görevi kötüye kullanma" suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraati talep edildi. Çelik'in avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.