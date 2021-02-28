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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik: Erdoğan'ın şikâyeti üzerine, Ankara Barosu hakkımda disiplin kovuşturması başlattı

28 Şubat 2021 14:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikâyeti üzerine Ankara Barosu tarafından hakkında kovuşturma başlatıldığını duyurdu. 

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunmanın yargılanmasına geçit veren Ankara Barosu Yönetimini kutlarım! Erdoğan’ın şikayeti üzerine hakkımda disiplin kovuşturması başlatmışlar! Erdoğan’ın açtığı davada; ‘Müvekkilim Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirel değerlendirmeleri doğrudur, bunları ispatlayacağız’ dediğim için!" ifadelerine yer verdi.

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