Göç’ten Kılıçdaroğlu'na “mermili tehdit” özrü: Yaptığım paylaşımı anlık bir öfkeyle yapmıştım; sonuçlarını hiç düşünmemiştim

Sosyal medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP’li siyasetçileri tehdit eden Mehmet Emin Göç özür mektubu yazdığı ortaya çıktı. Göç'ün mektubunda "Anlık bir öfkeyle yapmıştım, özrümü kabul ettikleri için teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP’li siyasetçilere yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan Mehmet Emin Göç’ün 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, tarafların uzlaştıkları gerekçesiyle düştü.

Sanık Mehmet Emin Göç'ün Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na yönelik bir özür mektubu yazdığı ortaya çıktı.

Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, sanığın kendi el yazısı ile yazdığı mektupta, “3 Mayıs 2020 tarihinde Twitter üzerinden yapmış olduğum paylaşım nedeniyle CHP Genel Başkanı değerli devlet adamı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan çok özür diliyorum.

Yaptığım paylaşımı anlık bir öfkeyle yapmıştım. Sonuçlarını hiç düşünmemiştim. Böyle bir paylaşım yaptığım için çok üzgünüm. Özrümü kabul ettikleri için başta değerli devlet adamı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm taraflara çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” ifadeleri yer aldı.









