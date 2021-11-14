Kılıçdaroğlu’nu duygulandıran hatıra: Yıllar önce Maliye Kampı’nda kızı Zeynep’le çekilmiş fotoğrafı hediye edildi

Maliye Bakanlığı'nda görevli olduğu yıllarda yaz tatillerini Hatay’ın Arsuz ilçesindeki Maliyeciler Kampı’nda geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun o döneme ait yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Arsuzlu Yıldız Bor, 1970’li yıllarda çekilmiş olan ve kızı Zeynep’in de yer aldığı fotoğrafı Kılıçdaroğlu’na hediye etti.

Tatilini Arsuz’da geçirirdi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1971 yılında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak göreve başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu tarihten itibaren yaz tatillerini ailesiyle birlikte Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan Maliyeciler Kampı’nda geçirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Maliyeciler Kampı’nda arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş ve kızı Zeynep’in de yer aldığı bir fotoğrafının ortaya çıkması ise Kılıçdaroğlu’nu duygulandırdı.

Fotoğraf, duygulandırdı

Arsuzlu Yıldız Bor, 8 Kasım’da CHP Genel Merkezi ziyaretinde bu fotoğrafı Kılıçdaroğlu’na takdim etti. Fotoğrafta kendi babasının da yer aldığını belirten Bor, Kılıçdaroğlu’ndan fotoğrafı babası için imzalamasını istedi. Kızı Zeynep’in küçüklüğünün de yar aldığı fotoğrafın kendisini duygulandırdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, fotoğrafın bir kopyasını imzalayarak Bor’a takdim etti.

Kendisinden fotoğrafın hikâyesini dinledim

Yıldız Bor, “Nazik kabulü, ilgi ve iltifatı için kendilerine teşekkür ettim. Bu fotoğrafın hikayesini de kendisinden dinledim. Büyük kızı Zeynep hanımın da yer aldığı fotoğrafı görmesinden duyduğu heyecanı anlattı bana. Arsuz’u Hatay’ı konuştuk. İş dünyasının kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görme talipleri kendilerine ilettim. Bana verdiği mesajı ve daha çok çalışmamız gerektiği öğüdünü aldım” ifadelerini kullandı.