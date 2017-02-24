T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan’ı anma töreninde konuşacak

Anma gecesi bugün düzenlenecek

24 Şubat 2017 22:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun özel daveti üzerine, yarın Necmettin Erbakan’ı Anma Gecesi’ne katılarak bir konuşma yapacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, vefatının altıncı yılında, Erbakan’ı anmak için düzenlenen “İlim, Fikir, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Programı”nda konuşmak yapmak üzere bu yıl Kılıçdaroğlu’nu davet etti.

Kılıçdaroğlu’nun davete olumlu yanıt vererek, yarın programa katılacağı öğrenildi. Gündüz İstanbul’da önce Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu, ardından da partili gençlerle ve parti örgütüyle toplantılar yapacak olan Kılıçdaroğlu, Ankara’ya erken dönerek, geceye katılacak.

ETİKETLER

kılıçdaroğlusaadetpartisierbakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24