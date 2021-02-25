CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar inandığımız yoldan bizi döndüremeyecekler" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Aksaray programı kapsamında ilk olarak Yeşiltepe beldesini ziyaret etti.Belediye Başkanı Tahsin Çelik ile makamında bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra belde meydanında çiftçilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin 20 kat fakirleştiğini dile getirerek, "Araban olmayabilir ama günde 3 öğün yemek yemek zorundasın. Bizi besleyecek olan kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Eğer bir ülke buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohudunu, baklasını, canlı hayvanını, etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflah olmaz." dedi.

2006'da çıkan kanun gereği çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek verilmesi gerektiğini Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sizin devletten 210 milyar lira alacağınız var. Eski parayla 210 katrilyon lira. Bankalara borçlusunuz, Tarım Krediye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler, bedel ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Sözüm var, o faizlerin tamamını sileceğim, sadece anaparayı ödeyeceksiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar inandığımız yoldan bizi döndüremeyecekler. Halk için çalışacağım, millet için çalışacağım, alın teri döken için çalışacağım, emek harcayan için çalışacağım, çoluk çocuğunun rızkını emeğiyle kazanan insanın hakkı için çalışacağım, adalet için çalışacağım.

Dükkânı kapattın, kahveyi kapattın, pastaneyi kapattın, her tarafı kapattın. Peki bu insan nasıl geçinecek? Bu sosyal devlet nerede? Kim esnafın, çiftçinin, üretenin hakkını savunacak. Ben sadece bir şey istiyorum, bu memlekete huzur gelsin. 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. Eğer patates üreticisi ektiği patatesi satamıyorsa, eğer buğday üreticisi ürettiği ektiği buğdayın karşılığını alamıyorsa nasıl geçinecek bu insanlar? Görev kime düşüyor? Bana düşen görevi ben elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Size de görev düşüyor. Oturup hepimizin düşünmesi lazım. 19 yıldır memleketi yönetenler nasıl bu hale getirdiler Türkiye'yi?"

TBMM'deki fezlekelere ilişkin açıklama

Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 fezlekenin TBMM'ye geleceği, İyi Parti'nin terör konusundaki tavrı ve bu konuda CHP'nin nasıl tavır sergileyeceği ile ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Efendim, dosyalar gelecekmiş, dokunulmazlık dosyaları falan filan. Ne söyledim ben? Yıllardır, aylardır söylüyorum. Bir partinin genel başkanı, mahkemeye hakim tayin edemez. Ben dahil. Bütün siyasi partiler için söylüyorum. Siyasi partilerin genel başkanı, mahkemeye hakim tayin edemez. Mahkemeye hakim tayin ediyorsa o hakime güven olmaz. Günümüze bakın; yargı bağımsızlığı var mı? Yargı bağımsızlığı yok. Erdoğan'ın talimatını savcılar derhal yerine getiriyor mu? Getiriyor. İstediği adamı hapse attırıyor mu? İstediği adamı hapse attırıyor. Şu konuşma üslubuna bakın; 'Meclis'e gelecek, eller kalkacak, inecek'. 'Eller kalkacak, inecek' dediğin adamlar, bu milletin seçtiği milletvekili. Bu milletvekillerinin iradesi yok mu? Bu milletvekilleri, şu dosyaya bakalım, demeyecek mi? Erdoğan diyor ki 'Demeyeceksiniz, el kaldırıp, indireceksiniz'. Ne demek bu? 19 Mayıs hareketlerini yapacaksınız Meclis'te. Bu millete yazıktır, bu ülkeye yazıktır. Öyle bir yönetim tarzı olur mu? Bu yönetim tarzı akıldan uzak yönetim tarzıdır. İnada dayanan bir yönetim tarzıdır. İlla ben tuttum, böyle yapacağım. Yanlış, bunu yapman. Yanlışı da dinlemek istemiyor. Tutturmuş bir inat gidiyor. Allah'ım akıl, fikir ver; başka bir şey demiyorum.''