Kılıçdaroğlu: Ne olacak bu ülkenin hali ben merak ediyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak ve Mardin'deki PKK saldırılarına ilişkin, "Ülkeyi kim yönetiyor Allah aşkına? Nereye gidecek bu ülkenin hali? Ne olacak bu ülkenin hali ben merak ediyorum. Vatandaş olarak merak ediyorum, siyasetçi olarak değil" dedi.

Kılıçdaroğlu, Dil Derneği ve Çankaya Belediyesi'nin Şinasi Sahnesi'nde düzenlediği 84. Dil Bayramı Töreni'ne gelişinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Ne istedilerse bütün talepleri karşılandı”

"Doğu ve Güneydoğu'dan yine şehitler var. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Emin olun ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Terörü bitirmek için ne gerekiyorsa verelim, bizden ne istiyorsanız her türlü katkıyı verelim dedik. Yasa değişikliği, hay hay buyurun yapın, Anayasa değişikliği, hay hay buyurun yapın. Ne istedilerse bütün talepleri karşılandı ama bugün gerçekten son derece üzgünüm 10 şehidimiz var" yanıtını verdi.

"İyi de bu işin sorumlusu kim? 10 eve ateş düştü" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne söylüyoruz? 'Şehitlerimize Allah rahmet eylesin', evet Allah rahmet eylesin, 'ailelerine başsağlığı', ailelerine başsağlığı diliyoruz, 'Türk milletinin başı sağolsun', evet Türk milletinin başı sağolsun. İyi de bunu ne zaman ve nereye kadar söyleyeceğiz? Kim bu işin sorumlusu? Bir sorumlu çıkması lazım, birisinin bir açıklama yapması lazım, neden bu kadar şehidimiz geliyor, neden bugüne kadar doğru dürüst bir önlem alınmadı diye. Neden bu tablo annelerin önüne konuyor? O annelere ne anlatacağız, ne söyleyeceğiz? Bu işin sorumlusu siyaset kurumudur, dünyanın her tarafında böyledir. Vatandaşı, esnafı manavı, sanayiciyi, sanatçıyı sorumlu tutamayız. Ülkeyi kim yönetiyor Allah aşkına? Nereye gidecek bu ülkenin hali? Ne olacak bu ülkenin hali ben merak ediyorum. Vatandaş olarak merak ediyorum, siyasetçi olarak değil. Varsa bir sorun çözelim, getirin çözelim. Ne istiyorsanız çözelim, yapalım, 'bu dursun artık yeter' diyoruz."