Gazeteci Orhan Uğuroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ironik darbe sorusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum" sözleriyle 'darbe' imasında bulunduğu iddia edilerek CHP'lilere yönelik bir eleştiri dalgası başlatıldı. Gazeteci Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ironik bir soru yöneltti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Uğurluoğlu'nun, "Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?" sorusuna, "Demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye" yanıtını verdi.

Sözlerinin devamında, "Bizim ordumuz yok milletimiz var. Darbelerin bize getirdiği büyük sıkıntıları biz biliyoruz. CHP’nin ödediği bedelleri de biliyoruz. Bu tamamen yapay bir gündem. Türkiye’yi yönetemiyorlar. Milyonlarca insanımız işsiz" diyen Kılıçdaroğlu, "halkın iradesinin en büyük irade olduğunu" vurguladı.

Yeniçağ’dan Orhan Uğurluoğlu’nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Millet İttifakı olarak seçimi kazandığınız zaman ilk üç işiniz ne olur?) Parlamentoya siyasi ahlak kanunu götüreceğiz. İsrafı önleyeceğiz. Üçüncüsü devlette saydamlık. Vatandaştan aldığın vergiyi nereye harcadığını açıklayacaksın.

Demokratik parlamenter sistemi getirdiğimizde en çok AKP’liler MHP’liler oy verecekler. Şikâyetleri var ama vesayet nedeniyle söylemiyorlar.

(Akşener’in, yuvarlak memleket masası çağrısı) Akşener’in memleket masası çağrısı çok önemlidir. Ama bu çağrıyı keşke daha önceden Erdoğan yapsaydı.

“(CHP’nin darbe yapacağı gündemde. Nasıl planlıyorsunuz bu darbeyi?) Demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye. Bizim ordumuz yok milletimiz var. Darbelerin bize getirdiği büyük sıkıntıları biz biliyoruz. CHP’nin ödediği bedelleri de biliyoruz. Bu tamamen yapay bir gündem. Türkiye’yi yönetemiyorlar. Milyonlarca insanımız işsiz."

"Darbeyi önleyeceklerse 15 Temmuz’un gözaltına alınan tutuklanan... Hulusi Akar Bey Milli Savunma Bakanı. Darbeyi kim yapar darbeyi yaparsa ordu yapar. Hulusi Akar Bey orduya sahip değil mi öyle bir olay varsa Hulusi Akar’ı alsın başak birini getirsin. Darbeyi önleyecekse ne yaparsa yapsın. Millet İttifakı ile birlikte bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getireceğiz. Bütün İslam devletleri arasında Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Size bir şey söyleyeyim CHP ne zaman iktidara yakın olsa bu darbe söylemini çıkarırlar.”

"Erdoğan’ın siyasetten anladığı konusunda benim ciddi endişelerim var. Kendi iktidarını sürekli kılmak için önündeki tüm engelleri kaldırmak olarak görüyor siyaseti. Biz halkın iradesine saygı gösterdik. Erdoğan saraya çekildiğinden beri halkın iradesine güvenmiyor. Seçim tekrarlanacak diyen destek veren Yargıtay Başkanı oldu. Desteği verdi karşılığını aldı. Yargıda adaletli insanlar olacak. Bizim partimiz yarın erken seçim olacakmış gibi çalışıyor. CHP eskiden eleştirirdi, çözümü dillendirmezdi. Biz şimdi çözüm yollarını da anlatıyoruz"

"Sayın Bahçeli, “Ben Cumhur ittifakına destek vermiyorum” ona göre gerekirse bir erken seçim olsun diyebilir."

"MHP vatan toprağını terk edenlere destek veriyor"

"MHP’nin içinde ne oluyor ben ona girmek istemem. Bütün siyasi partilere saygım vardır. Her siyasi partinin hedefi iktidar olmaktır. Dolayısıyla “Şimdi üç hilalin zamanı geldi” ne demektir bu sandığı göstermek demektir. Sonra ne oldu bu değiştirildi. Berat Albayrak’a destek verildi. Saray soytarılarının bir numaralı adamı Sayın Erdoğan’dan sonra. Bu memlekette ne yapıldıysa Cumhur İttifakının diğer aktörü de yapmıştır, bunlara destek vermiştir."

"Süleyman Şah Türbesinin bulunduğu toprak bizim toprağımızdı. Oradaki bayrağımızı indirdiler, toprağımızı düşmana terk ettiler ve MHP buna destek verdi. Vatan toprağını terk edenlere destek verenlere ne denir? Beni en çok bu üzüyor."

"Belediye başkanlarımız engellere rağmen yardımları vatandaşımıza ulaştıracaktır"

"5 tane maske dağıtamayan iktidara iktidar mı denir? Koyun olsa bir yere kaçar, maske bu ya. Üretilen maskeyi götürüp vatandaşa dağıtamadılar. Bunlar rantı devşirme konusunda uzmanlar, vatandaşa hizmet götürme konusunda değil. Vatandaşa hizmet konusunda belediye başkanlarımızın eline kimse su dökemez. Belediye başkanlarımız tüm engellere rağmen yardımları vatandaşlarımıza ulaştıracaktır."