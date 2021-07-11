Kılıçdaroğlu'ndan trafik kazasında yaşamını yitiren Gençlik Kolu üyesi Batuhan Uysal için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren CHP Silifke Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatında kaybeden CHP Silifke Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Batuhan Uysal’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum."