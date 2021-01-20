Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in 'çöpçüler kralı' manşetine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın Takvim gazetesinin kendisi hakkında "çöpçüler kralı" manşeti atmasına yanıt vererek; "Çöpçü arkadaşlarımızla birlikte olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunun Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığı ile bilinen Takvim gazetesinin kendisi hakkında "Çöpçüler kralı" manşeti atmasına yanıt verdi.

"Çöpçülerin kralı değilim; onların yanındayım"

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Ben çöpçülerin kralı değilim, onların yanında, onlarla birlikte olmaktan şeref duyuyorum" ifadesini kullandı.

"Onların gazetelerinde benim bir fotoğrafımı 'Çöpçüler Kralı' diye yapmışlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bende üzülecekmişim. Bir tane çöp sepeti var, elimde de süpürge var. Çöpçülerin sorunlarını çözmek, çöpçülerin haklarını savunmak benim için onurlu bir görevdir. Alın teriyle geçinen adamın yanında olmak lazım" ifadelerini kullandı.

İşte Takvim gazetesinin manşeti: