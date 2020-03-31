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Kılıçdaroğlu'ndan siyasi partilere Koronavirüs raporu: Sağlıkçılara çift maaş verilsin, emekli doktorlar göreve çağrılsın, kapanan iş yerlerinin kirası ödensin

31 Mart 2020 07:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm siyasi parti liderlerine yeni tip Koronavirüs raporu gönderdi. Kılıçdaroğlu raporda, "Sağlıkçılara çift maaş verilsin Emekli doktorlar göreve çağrılsın. Çiftçiye destek olunsun. Kapanan iş yerlerinin kirasını da devlet ödesin" önerilerinde bulundu. CHP lideri ayrıca raporda, "Umre dahil yurt dışına gidiş ve gelişler sınırlanmadı. Tanı kitleri başka ülkelere satıldı. Yurt dışı dönüşlerinde yeterli önlemler alınmadı. Futbol maçları iptal edilmedi" ifadeleriyle bir takım eleştirilere yer verdi.

“Krizle karşı karşıyayız” tespiti yapılan raporda, “Türkiye ekonomisinin salgın hastalıktan çok öncesine dayanan kırılganlıkları hastalığın yarattığı ekonomik baskılarla birleşince ülkemiz bir de ekonomik ve sosyal kriz yaşama riskiyle karşı karşıya kalmıştır” denildi.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Salgın hastalığın yarattığı ekonomik ve sosyal krizle mücadele edebilmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey ivedilikle toplanmalı ve toplantılara düzenli devam edilmelidir. Ülkemizde yetersiz test yapılması dolayısıyla vakalar zamanında tespit edilip karantina altına alınamamış ve hastalık daha hızlı yayılmaya başlamıştır.”

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, işte CHP'nin iktidara tavsiyeleri:

– Salgına sağlık çalışanlarının da bulaşması nedeniyle, yeni sağlık personeli ihtiyacı olabileceği, bu amaçla atanamayan personelin hemen görevlendirilmesi, KHK ile görevden uzaklaştırılanlardan haklarında kesin hüküm bulunmayanların göreve çağrılması, ortopedi, cildiye, göz gibi personel ile son 3 yıl içinde emekli olmuş hekimlerden çalışmaya uygun olanların da göreve hazır olmaları için hazırlık yapılmalıdır.

– Çok zor koşullarda görev yapan sağlık personelinin ve ailelerinin beklenmedik masrafları çıkacaktır. Bu masrafların karşılanması, moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla salgın boyunca tüm sağlık personeline çift maaş ödenmeli, yol, yemek ve konaklama masrafları karşılanmalıdır.

– Yaşanan daralmanın aşılması ve sosyal adaletin sağlanması amacıyla tüm yurttaşlarımıza nakit yardım yapılmalıdır. Aile Yardımları Sigortası ile tüm ailelere salgın süresince aylık en az 2 bin TL ödeme yapılmalıdır. Borç nedeniyle halkın su, elektrik ve doğalgazı kesilmemelidir.

– Salgın süresince bir gıda krizi ile karşılaşmamak ve çiftçinin üretime devamını sağlamak için, borçları yapılandırılıp, bir yıl süreyle faizsiz ertelenmelidir. Turizm Tanıtma Fonu ve Konaklama Vergisi yürürlükten kaldırılmalıdır. Kapatılan veya kapanmak zorunda kalan iş yerlerinin kira harcamaları (AVM'ler hariç) devletçe karşılanmalı, bu iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretleri asgari ücret olarak ödenmeli ve kredi kartı ile tüketici kredi borçları 3 ay faizsiz ertelenmelidir.

 

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