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Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesine taziye ziyareti

11 Temmuz 2021 20:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırkpınar Güreşleri için gittiği Edirne'de, geçtiğimiz hafta Kütahya'da şehit olan polis memuru Serhan Alışkan'ın Edirne'deki ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, gün içerisinde Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar, Kadın Emek Pazarı, Mor Ev Kadın Atölyesi çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Kütahya'da görevi başında şehit düşen polis memuru Serhan Alışkan'ın Edirne’deki ailesine taziye ziyareti yaptı.

Kılıçdaroğlu Edirne'de ayrıca gün içerisinde Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar, Kadın Emek Pazarı, Mor Ev Kadın Atölyesi çalışmalarını da inceleyerek bilgi aldı.

 

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