Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki: Halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecileri asla susturamayacaksınız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) FOX TV, Halk TV, Tele1 kanallarına verdiği cezalara tepki göstererek, "Halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecileri asla susturamayacaksınız!" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Anayasa’nın 28. Maddesi diyor ki, ‘Basın hürdür, sansür edilemez’. Gerçekten Türkiye’de basın hür ve sansür edilmiyor mu? Oturup bunu düşünmek gerekiyor. 20 Temmuz sivil darbe girişiminden sonra medya büyük baskı altındadır. Özgürlüğü sınırlandırılmaktadır ve sınırlandırılmaya da devam etmektedir." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Anayasa’nın aynı maddesi devam ediyor, ,’Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır’ Anayasa’nın bu hükmüne rağmen tam aksine tedbirler alıyor. Gazetecilerin elini kolunu bağlamak istiyor. Onları tutuklamak, hapse atmak istiyor ve bunu yapıyor. Bunu yaparken de RTÜK sopa olarak kullanıyor. Fox TV’ye, Halk TV’ye ve TELE1’ ölçüsüz cezalar veriliyor. Haksız cezalar veriyor, sanıyor ki ben bu cezaları verirsem bunları sustururum. Bu ülkede yürekl,, cesur, haber peşinde koşan gazeteciler var. Halkın aydınlanmasını sağlamak için mücadele eden gazeteciler var. Özgürlükten, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan gazeteciler var. Bu zor günlerde bile halkı bilgilendirmek için 24 saat çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

RTÜK, Tele 1'e program durdurma, HALK TV ve Haber Global'e üst limitten idari para cezası verdi.

TIKLAYIN - TGC: Fox TV'ye verilen cezalar, vatandaşların haber alma hakkının engellenmesidir

TIKLAYIN | RTÜK'ten FOX TV'ye 3 kez yayın durdurma cezası