Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan paylaşımı: Sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam dini inancına göre Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam dini inancına göre Ramazan ayı olarak kabul edilen Hicri takvimin dokuzuncu ayına girilmesi sebebiyle Twitter hesabından bir paylaştım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve kucaklaşarak bayram ettiğimiz bu mübarek ayda, tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyor; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün hakim olduğu, sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum” dedi.