Kılıçdaroğlu'ndan polislere: Liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, güzel günler çok yakındır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polis Haftası mesajında, "Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları; çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır!" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için canları pahasına çalışan polislerimizin, Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.