Kılıçdaroğlu’ndan PM toplantısında ‘ittifak’ uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın ardınan toplanan ilk Parti Meclisi toplantısında üyelere ittifak uyarısı yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “evine dön” çağrısıyla başlayan süreçle ilgili ittifaka zarar verecek söylemlerden kaçınılmasını istediği ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, parti yönetimi tarafından “ortak dil” kullanılmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, “İttifakı korumaya çalıştığımız bir süreç var. Siz de söylemlerinizi buna göre belirleyin” talimatını verdiği kaydedildi.