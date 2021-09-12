Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV'siz araba paylaşımı: Geliyor gelmekte olan, az kaldı…

"İlk 6 ayda; gençlerimize verdiğim 6 vaadimden biri de “Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV” idi. Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var? Bir arabaya sahip olmanın nesi bu kadar özeldir de böyle vergilendirilmiştir

Bu arada "suistimal olur" diyenler eğer biraz araştırırlarsa devletin yıllardır -mavi plaka gibi- bu tür uygulamaları olduğunu ve kontrol mekanizmalarının çalıştığını kolayca görebilirler. Neyse gençler, biz işimize bakalım. Geliyor gelmekte olan, az kaldı…"