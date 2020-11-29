Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek açıklaması: En kısa zamanda işine dönecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile telefonda görüştüğünü belirterek "En kısa zamanda işine dönecek" ifadelerini kullandı.
Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sorunların olduğunu, önümüzdeki seçimlerin salt bir siyasi parti seçimi olmadığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:
"Hepimiz aynı kaygıları yaşıyoruz. Size sözümüz var. Önümüzdeki seçimler salt bir siyasi parti seçimi değil. Demokrasiyle yan yana olan ile karşısında olanın seçimidir. Demokrasiden yana, harcanan her kuruşun hesabını verenlerle millete hesap vermekten uzak duranların seçimidir. Demokrasi bir yaşam biçimidir. Sevdikleri için vermesinler oy, ben yanlış yaptığımda her alanda eleştirebilirler. Bu hakkı getirdiğim için oy istiyorum. Belediyeler bunun göstergesidir. Halka hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm engelleri aşıp görevini yerine getiriyor. İktidar da aynı şekilde olacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Her yanlışın farkındayız. Türkiye yönetilmiyor, savruşuyor. Kaynaklar birilerine peşkeş çekiliyor. Gün birlikte yürüme günüdür."
"En kısa zamanda işine dönecek"
Belediye başkanlarının tarih yazdıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Tüm engellemelere rağmen 11 büyükşehir belediye başkanı da tarih yazıyor. Muhittin Böcek ile telefonla konuştum. En kısa zamanda işine dönecek. Hepsi halka adamış kişilerdir. Biz siyaseti halk, ahlak, herkesin mutlu olacağı bir Türkiye için yaparız. Biz insanları etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı konularında ayırmayız. Belediye başkanımıza 'yoksul mahalleler için pozitif ayrımcılık için yapacaksınız' dedim. Onlar da belediye hizmetlerinden yararlanacaklar. Türkiye'de öğrenci yurdu sorununu 18 yılda çözemediler. Kalkarlar tank fabrikasını Katar'a peşkeş çekerler. Ben buna itiraz etmeyecek miyim? Satmaları için para almaları lazım. Bir kuruş dahi almadılar. Biz miyiz milliyetçi onlar mı?"