Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek açıklaması: En kısa zamanda işine dönecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile telefonda görüştüğünü belirterek "En kısa zamanda işine dönecek" ifadelerini kullandı.

Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sorunların olduğunu, önümüzdeki seçimlerin salt bir siyasi parti seçimi olmadığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz aynı kaygıları yaşıyoruz. Size sözümüz var. Önümüzdeki seçimler salt bir siyasi parti seçimi değil. Demokrasiyle yan yana olan ile karşısında olanın seçimidir. Demokrasiden yana, harcanan her kuruşun hesabını verenlerle millete hesap vermekten uzak duranların seçimidir. Demokrasi bir yaşam biçimidir. Sevdikleri için vermesinler oy, ben yanlış yaptığımda her alanda eleştirebilirler. Bu hakkı getirdiğim için oy istiyorum. Belediyeler bunun göstergesidir. Halka hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm engelleri aşıp görevini yerine getiriyor. İktidar da aynı şekilde olacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Her yanlışın farkındayız. Türkiye yönetilmiyor, savruşuyor. Kaynaklar birilerine peşkeş çekiliyor. Gün birlikte yürüme günüdür."

"En kısa zamanda işine dönecek"