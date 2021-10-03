Kılıçdaroğlu, milletvekili eşleriyle bir araya geldi: Eşlerinizin en azından politik olarak yaptıkları çalışmalara destek vermeniz çok önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bolu Abant’ta düzenlenen CHP kampında, milletvekili eşleri ile çay sohbetinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Eşlerinizin politik olarak yaptıkları çalışmalara destek vermeniz çok önemli” dedi.

Konuşmasında, “Şimdi gerçekten eşler, politik olarak çok ağır bir yük altındalar” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Zaman zaman Ankara dışına çıkıyorlar. Parlamento’da uzun süre kalabiliyorlar. Dolayısıyla sizin böyle bir şanssız yönünüz var. Ben bazen eve haber vermeden, daha doğrusu bazen benim de haberim olmuyor. Ankara dışına çıkıyoruz. Ben korumaya diyorum, ‘Eve haber verdin mi? Bu akşam gelmeyeceğiz’ diye. Buna benzer olaylar var, yaşıyoruz. Günlük yaşamımızda da. Dolayısıyla da eşlerinizin en azından politik olarak yaptıkları çalışmalara destek vermeniz çok önemli. Zor bir alan, biliyorum sizler için de zor bir alan ama hep beraber severek bunu yapacağız. Çünkü söyledim aşağıda; ciddi bir yükümüz var ve Türkiye de bu yükü artık çekmemeli. Beraber mücadele ederek bu yükten halkı kurtarmalıyız."