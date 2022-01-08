Kılıçdaroğlu'ndan Metin Göktepe paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesinin 26. yılında; "Gerçekler aydınlansın diye mesleğini icra ederken, gözaltında katledilen gazeteci Metin Göktepe'yi rahmetle anıyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Ocak 1996'da gözaltına alınıp katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'yi, ölümünün 26. yıl dönümünde andı.

Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Gerçekler aydınlansın diye mesleğini icra ederken, gözaltında katledilen gazeteci Metin Göktepe’yi rahmetle anıyorum. İçimizdeki bu acılar hiç dinmeyecek ama benzer acıların yaşanmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek; tek suçu haber yapmak olan Metin Göktepe’ye borcumuzdur!"

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