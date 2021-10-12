Kılıçdaroğlu’ndan ‘Merkez Bankası’ ve ‘saha’ talimatı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervleri de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı” açıklamasına gönderme yaparak, kurmaylarına bu paranın kasada olmadığını ve kullanılabilir bir para olmadığını anlatmaları doğrultusunda talimat verdi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in kulis haberine göre, kurmaylarından 128 milyar doları sormaya devam etmelerini isteyen CHP liderinin, "Nereye, nasıl verileceği her seferinde belli olan bir para nasıl böyle bir gecede hiç kimsenin haberi olmadan satışa çıkartılıyor, onun üzerine gidin. Merkez Bankası niye İstanbul’a taşınıyor? Merkez Bankası neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Bunları sormak lazım" dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, “fahiş fiyat” tartışmasına ilişkin de, “Bu fahiş fiyatların nedeni üretici değil, fahiş fiyatın nedeni iktidardır” ifadesini kullandığı aktarıldı. Bu doğrultuda CHP lideri kurmaylarına “saha” çalışmaları konusunda da talimat verdi. Buna göre CHP milletvekillerinin bir bölümü Meclis çalışmalarına katılırken, diğerleri sahada aktif çalışacak. Bu çerçevede 30 kişilik milletvekili heyetleri illere gidecek. Bartın, Zonguldak, Karabük’te bu hafta belediye ziyaretleri gerçekleştirilecek.

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