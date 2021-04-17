Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolar açıklamasına: Tatmin olmadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolar açıklamasına ilişkin olarak, “Tatmin olmadım” dedi. “Yüzeysel açıklamalar toplumu ikna etmez” diyen Kılıçdaroğlu, “Dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı?” sorularına yanıt istedi.

CHP, Merkez Bankası rezervinden 'eritildiğini" belirttiği 128 milyar doların akıbetine ilişkin iktidara yönelttiği "128 milyar dolar ne oldu?" sorusunu bir kampanyaya dönüştürdü. Şimdiye kadar pek çok AKP'li isim farklı açıklamalarda bulunurken, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu dün konuya ilişkin ilk kez konuştu. Kavcıoğlu, "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası bu açıklamayı çok önceden yapmalıydı. 2016’dan beri bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Üstelik defalarca soruldu. En baştan itibaren bizim istediğimiz, Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı, bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez. Dolayısıyla biz hâlâ 128 milyar doların kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü o para, bir kişinin kendi kişisel parası değil. O para, doğrudan doğruya halkın parası. 83 milyonun parasıdır ve dolayısıyla 83 milyonun da bu paranın akıbetini öğrenme hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, pankartların indirilmesi konusunda da şunları söyledi:

“Hiçbir darbe döneminde karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Askeri darbe döneminde olmayanı sivil darbe döneminde yaşıyoruz. 128 milyarın nerede olduğunun gizlenmesinin nedeni, Merkez Bankası’nın soyulmasını halkın gözünden kaçırmak istemeleri.”