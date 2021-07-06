Kılıçdaroğlu'ndan Livaneli'ye gönderme: Türkiye’nin bu kadar derdi varken olayı başka bir atmosfere çekmek partiye ve Türkiye’ye ihanettir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski genel başkanları Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’a ilişkin olarak, “Cemaati devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Bülent Ecevit’tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir. Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez." açıklamaları tartışılan müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli'yi, adını anmadan eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin bu kadar derdi varken olayı başka bir atmosfere çekmek partiye ve Türkiye’ye ihanettir!" dedi.

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, "Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye’nin bu kadar derdi varken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem de Türkiye’ye ihanettir." değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci İrfan Aktan'ın Gazete Duvar'da yayınlanan söyleşisinde Livaneli, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın soldan hoşlanmayan tipik Türk milliyetçileri olduğunu görüşünü savunmuş, Baykal için ise "Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN | Zülfü Livaneli: Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez; CHP’nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart