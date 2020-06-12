Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'siyasi partiler yasası' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı siyasi partiler yasasıyla ilgili kurmaylarına çalışma yapılması talimatı verdi.

AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı siyasi partiler yasasında değişiklikle ilgili hazırlık önceki gün CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında da gündeme geldi.Siyasi partiler yasasıyla ilgili tartışmalar üzerine kurmaylarına yeni bir yasa teklifi çalışması yapılması talimatı verdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu çalışmanın temelinin ise “Milletin vekilini millet seçmeli” olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda siyasi partiler yasasında parti içi demokrasinin güçlendirilmesine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yüzde 10 barajının düşürülmesine yönelik seçim yasasıyla ilgili de çalışma yapılabileceği ifade ediliyor.

PM’de ekonomide yaşanan gelişmeler de ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, “İşsizlik ve yaygınlaşan yoksulluk daha fazla vurgulanmalı. Aile Destek Sigortası halka daha iyi anlatılmalı” dediği ifade edildi.