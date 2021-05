CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekilmesine ilişkin, "Gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı, hukuku onların elinden alınamaz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde her platformda sonuna kadar savunacağım. Söz veriyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, "İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek; İstanbul Sözleşmesi geri gelecek!" dedi.

CP lideri Kılıçdaroğlu, kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine tepki gösterdi.

Twitter'dan "İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. #İstanbulSözleşmesi geri gelecek!" diyerek bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bir devlet gece yarısı kararnameleriyle yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesiyle 42 milyon kadının hakkı, hukuk onların elinden alınamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum; haklarınıza sahip çıkınız, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız.

Ben söz veriyorum. Her zaman her yerde her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten, sizden, sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde her platformda sonuna kadar savunacağım. Söz veriyorum."

