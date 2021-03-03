Kılıçdaroğlu’ndan “İnsan Hakları Eylem Planı” yorumu: Bütün uluslararası sözleşmelerde olan şeyler, önemli olan hayata geçirmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin olarak, "Bunlar bütün uluslararası sözleşmelerde, yasa ve anayasa metinlerinde olan şeyler. Önemli olan bunları hayata geçirmek. Bunların eylemi başka. Bugün ‘yargı bağımsızlığı' diyorsunuz. Yargının bağımsız olmadığını herkes biliyor." yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben yıllardır salı günleri 13.30'da grup toplantısı yapıyorum. Bu hiç değişmedi. Planı aynı gün, aynı saatte açıklayıp bir de beni davet etmişler. Samimi olmadıkları buradan belli.” dedi.

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Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Söylediği ile yaptığı arasında 180 derece fark var"

"Parlamento vesayet altında, vesayetçi olan da Erdoğan, ‘eller iner kalkar, dokunulmazlıklar kalkar' diyor. Oysa her bir milletvekili kendi vicdanına göre karar vermeli. Bu yüzden kağıt üzerinde grup kararı bile alınmıyor. Söylediği ile yaptığı arasında 180 derece fark var. Dolayısıyla Erdoğan'ın söylediğinin hiçbir itibarı, hiçbir karşılığı yok. İnsan, günlük yaşamında bütün bu haksızlıklara tanık oluyor.

"Hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne atama yaptılar"

Aylarca önce ‘adalet reformu' dediler. Hangi adalet reformunu yaptılar? Yaptıkları en son atama neydi. Hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) atama yaptılar. Yargıtay'da hiçbir karara imza atmamış adamı getirdiler Yargıtay kontenjanından AYM'ye üye yaptılar. Yargıtay'ın tarihine saygısızlıktır bu. Yargıtay'ın köklü tarihinin altına dinamit konuldu.

AK Partili il ilçe başkanlığında görev alan avukatlar hakim olarak atandı. Şimdi diyorsunuz ki parlamentonun saygınlığı, yargı bağımsızlığı, güzel laflar ediyorsunuz ama uygulamaya bakıldığında AYM kararını tanımayan üye var. Ne yapıyorsunuz bunu. Yargıtay'a üye yapıyorsunuz. Normalde bunun meslekten atılması lazım, siz bunu terfi ettirdiniz. Tazminat davalarını istediğiniz mahkemeye düşürüyorsunuz. İstediğiniz kararı aldırtabiliyorsunuz. Söylemle eylem arasında 180 derece fark var.”

Dokunulmazlık açıklaması

“Siz dokunulmazlık dosyaları konusunda hangi oyu tercih edeceksiniz, neden?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Yargı bağımsızlığının olmadığı yerde dokunulmazlık dosyaları parlamentoda görüşülemez. Önce bağımsız ve tarafsız yargı olması lazım. O zaman gelir parlamentoda bunlar görüşülür. Öteki türlü parlamentonun vesayet altında olduğu bir dönemde Millet İttifakı'nı dağıtmak için siyaset mühendisliği yapıp bunu koz olarak kullanıyorsanız bu, hem millet iradesine hem parlamentoya saygısızlıktır.” yanıtını verdi.