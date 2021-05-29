Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: İnandığın yolda devam et; soruşturmalar vız gelir, tırıs gider

İstanbul'da Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Güzel bir hattın açılışını yaptıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, 'Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın' yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider; inandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar: Boğazdan aşağı haram lokma inmeyecek; bitti. Temel ölçümüz budur. Gerisinin hiçbir önemi yok" dedi.

"Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız" diyen İmamoğlu da "16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul için hep daha fazlasını, daha iyisini, daha yenisini, sizlerle beraber İstanbulluların hizmetine sunmanın peşinde olacağız. Yepyeni açılışlar ile her hafta, her ay dolu dolu açılışlarla, İstanbullara güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İBB, tamamlandığında Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçecek, 12 duraklı Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, 2 istasyonluk bölümünü hizmete açtı. Hattın, Bahariye ve Masko İstasyonları'nın açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

"Biz herkese ve her görüşe saygılıyız"

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve ekibinin günün 24 saati İstanbullulara hizmet verdiğini vurguladı. "Benim bir mail adresim var. Oraya vatandaşlar, zaman zaman mesaj gönderirler" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kimisi şikayet eder, kimisi öneri getirir, kimisi 'Belediye başkanları çok iyi çalışıyor' der, kimisi belediye başkanından şikayet eder. Yani vatandaşlar, şöyle veya böyle mesajlarını bir şekliyle iletirler. Bir sabah yine çalışma masamdaki interneti açtım; gelen mesajlara bakıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir işçi arkadaşımızın gönderdiği 5-6 satırlık bir mesaj. Yine bir açılışa gelmiştik buraya; şunu söylüyor: 'Açılış yaptınız, fakat bizi topluca bir açılış meydanına götürmediniz. İsteyen gelir, isteyen gelmez' diye bir mesaj çıktı ortaya. Gerçekten çok şaşırdık. Dolayısıyla böyle bir tablo ortaya çıktığı için de son derece mutluyuz. Bizi zorla bir yerlere götürmediniz.' Evet, bizim anlayışımız bu. Biz; herkese, her görüşe saygılıyız. Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın bu konuda atmış olduğu adım, zaten bunu gösteriyor."

"Dokularımızda Kuvay-i Milliye'nin ruhu vardır"

"Kişilere zorla bir şeyi dikte ettirmek, asla ve asla kabul edilemez" diyen Kılıçdaroğlu, "Hizmet mi veriyor; göreceksiniz. Düzgün mü çalışıyor; göreceksiniz. Emek mi harcıyor; göreceksiniz. Sizin, yani çalışanların hakkını mı savunuyor; göreceksiniz. Koskoca hükümet, asgari ücreti 2 bin 890 lira yaparken, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asgari ücret en az 3 bin 100 lira ise göreceksiniz. Demek ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, bütün baskılara rağmen halka hizmet veriyorlar. Dolayısıyla Sayın Başkan da bütün baskılara rağmen, İstanbullulara hizmet veriyor. Zaman zaman önüne engeller çıkarılıyor; görüyoruz. Tehdit ediliyor; görüyoruz. Yargı aracılığıyla tehdit ediliyor; onu da görüyoruz. Denetim aracılığıyla tehdit ediliyor; onu da görüyoruz. Ama bunlar bizi yıldırır mı? Asla yıldıramaz. Çünkü biz, Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü bizim dokularımızda Kuvay-i Milliye'nin ruhu vardır. Biz böyle gideriz, böyle yürürüz biz" ifadelerini kullandı.

İBB'nin hizmetlerinden örnekler veren Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle oldu:

"Aynı anda 10 metro hattının yapımını üstlenen dünyada başka bir büyükşehir belediyesi yok. Büyük bir metropol, güçlü bir metropol. Kaynak yetersizliğine rağmen veya azlığına rağmen, 10 metro inşaatını aynı anda sürdüren dünyadaki tek metropol. Ne yapacağız? Bununla gurur duyacağız. Var olan kaynakları, en verimli şekilde kullanıyor Başkan. Ne için? İstanbullular için. İstanbullular, çalıştıkları yerle evleri arasına arasındaki ulaşım hattını daha sağlıklı kursunlar, rahat gidip dönsünler diye. Sadece 10 metro hattının aynı anda yapımı değil; aynı zamanda 1 milyon 600 bin haneye sosyal yardım yapılıyor. Bu da metropoller içinde dünyada bir rekordur. Aynı anda 10 metro hattını yapacaksınız, bunun masraflarını karşılayacaksınız; aynı anda 1 milyon 600 bin haneye sosyal yardım götüreceksiniz. Bunun maliyeti de 1 milyar 200 milyon lira. Ne diyorlardı? 'Sakın ha CHP'li belediyeler oy vermeyin.' Niçin? 'Gelirlerse sosyal yardımları keserler.' Ne oldu? Tam tersi oldu. Bizim insani duygularımızı bilmiyorlardı ve istismar ediyorlardı. Bu tablo tersyüz edildi, tuzla buz oldu."

Kılıçdaroğlu'ndan 'ücretsiz yolculuk' talebi

Açılışı yapılan hattın güzel bir hizmet olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasını, "Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Sizden bir isteğim var: Bu hattı da yine belli bir süre, -10 gün mü olur, 15 gün mü olur, 1 hafta mı olur- ücretsiz yaparsanız, vatandaşın da ayağı alışmış olur. Bunu yaparsanız, çok mutlu olurum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, 'Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın; yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider. İnandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar: Boğazdan aşağı haram lokma inmeyecek; bitti. Temel ölçümüz budur. Gerisinin hiçbir önemi yok" sözleriyle tamamladı.

İmamoğlu: Denetlenmeye açığız

İBB Başkanı İmamoğlu da İstanbul'un çözüme muhtaç birçok sorunu olduğunu vurguladı. "Genel sekreterimizden genel sekreter yardımcılarımıza, emekçilerimize, iştiraklerimizin her birisinden kurumumuzun bütün aktörlerinin yoğun çabasıyla, senkronize, kurumsallığı ön planda tutan, işin çözümüne odaklanan, başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir süreci yönetiyoruz" diyen İmamoğlu, denetlenebilir olmanın kendileri için önemine dikkat çekti.

İBB Meclisi'nin son toplantısında ele alınan faaliyet raporu sürecinin önemine değinen İmamoğlu, "Son faaliyet raporunda da gördük ki, başta Millet İttifakı'nın her iki grubu, grup başkan vekillerinden meclis üyelerine varıncaya kadar, son derece konsantre, işleri tetkik eden, bir nevi denetleyen, gerekirse hatayı, kusuru bir şekilde bize ulaştıran, bu anlamda siyasi kurumların, aynen Genel Başkan'ımızın ifade ettiği gibi, yerel yönetimlerin kendi işine baktığı, siyasetin de yerel yönetimlerin işlerini denetleyen ve sorgulayan anlayışıyla kurumsal bütünlük içerisinde muhteşem bir ahengi gözümüzün önüne sermiştir" dedi.

"16 milyonun hayatını kolaylaştırmak amacındayız"

İBB olarak, 16 milyonun hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek amacında olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, "Daha önce seçim döneminde, İstanbullara, aynen şunu söylemiştim: 'İstanbul'a daha düşük maliyetle, daha kısa sürede, çok daha fazla metro kazandıracağız' demiştim. Böyle vaat etmiştik. Haziran 2019'da yola çıktığımızda inanın, İstanbul'un en temel sorunlarından olan ulaşıma dair ana hedeflerimizden birisi buydu. Sadece iki yıl içerisinde işine odaklanan 4 yılda yapılanın 2,5 katına yakın bir performansı, sadece iki yılda ortaya koyarak işin bitirilmesine, işin yapılmasına odaklanan bir yönetim olmanın karşılığını yaşıyoruz bugün. Bu manada verdiği sözü tutan bir ekip ve bir Belediye Başkanı olarak huzurunuzda olmanın gururunu yaşıyorum. O nedenle, gerçekten çok çok mutluyum. Ekibim adına hepinize bu güzel günü sunmakla, belki ben burada temsili bulunuyorum; ama inanın bu işin arkasında 85 bin çalışanın alın teri, emeği var. Birçok bileşeni var. Yükleniciler var. O firmaların motivasyonunu, görüyorum. Ahlaklı bir şekilde işini yapan yüklenicilerimizden, onun çalışanlarına kadar, her birinize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, 2 istasyonluk bölümünün açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Bahariye İstasyonu'na geçen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, perona indi. Yeni hizmete giren vagon önünde fotoğraf çektiren ikili, makinistlerle de sürücü bölümünde bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Bahariye'den başlayan Masko İstasyonu'ndan geçen yolculuğu, İkitelli Sanayi İstasyonu'nda son buldu.