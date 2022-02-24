Kılıçdaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti, Montrö'ye sadık kalmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna yönelik işgal gerçekleştirmesinin ardından hükûmete, "Türkiye Cumhuriyeti, Montrö'ye sadık kalmalı" çağrısını yaptı. Kılıçdaroğlu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de acilen toplanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Denizli STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.

"Genel başkanlarla görüştük"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

“Toplantıya biraz geç katıldığımı biliyorum, bu nedenle hepinizden özür dilerim. Olağanüstü gelişmeler var. Ben bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var. İttifakı oluşturduğumuz, kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundaydım.

"2019 yılından bu yana hükûmeti uyarıyorum"

Ukrayna’daki gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Türkiye’nin de bundan etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin yapmak zorundaydım. Rusya ile olan ilişkilerimiz ekonomide, turizmde, doğal gazda… Bir ülkeye bu kadar bağlı olmamızın getirdiği faturayı hepinizin bilmeli lazım. 2019 yılından bu yana hükûmeti uyarıyorum. Bir ülkenin ekonomisini bir ülkeye bu kadar fazla bağımlı kılamazsınız.

Ben söyledim, ben dinledim. Bir de kitap çıkardık, tarihe not düşelim diye. Nükleer güce sahip olan bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye silahlı kuvvetlerini sokuyor. Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip olan devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur.

"Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acilen toplayın"

Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesi toplanıyor. Bu toplantıdan sonra programlarımı iptal ettim, Ankara’yı dönmek zorundayım.Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acilen toplayın. Bilgi verin. Ülkemiz açısında son derece stratejik bir süreci yaşıyoruz.

"Buğday alamazsak ne olacak?"

Sorunlu bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki turist göndermediği zaman perişan oluyoruz. Doğal gaz göndermediği zaman perişan oluyoruz. Buğday alamazsak ne olacak? Sağlıklı işleyen bir demokrasi içinde bir siyasal iktidar ülkeyi yönetirken bir başka ülkeye ekonomik açıdan bu kadar bağımlı bir süreci yaşatmamalıydı.

"Bir ülke başka bir ülkeye sadece enerji alanında yüzde 60-70 bağımlı olabilir mi?"

Bir ülke başka bir ülkeye sadece enerji alanında yüzde 60-70 bağımlı olabilir mi? Söylerken içim acıyor. 2019’dan beri söylüyorum. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız.

"Montrö Sözleşmesi’ne Türkiye Cumhuriyeti’nin sadık kalması lazım"

Montrö Sözleşmesi’ne Türkiye Cumhuriyeti’nin sadık kalması lazım. Türkiye'nin güvenliği için çok önemli. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın bize faturası ağır olur.

"Herhangi bir olumsuz tablonun Suriye'de bize yükleyeceği faturayı da hepinizin dikkatine sunuyorum"

Suriye'de 33 askerimiz şehit edildi. Herhangi bir olumsuz tablonun Suriye'de bize yükleyeceği faturayı da hepinizin dikkatine sunuyorum.