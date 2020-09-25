Kılıçdaroğlu'ndan hukukçulara talimat: Milyonlarca öğrenci için milyarlık fon davası!

4 milyon öğrenci interneti, bilgisayarı ve televizyonu olmadığı için EBA'ya giremeyince gözler, 5 yıl önce kurulan, 11 milyar TL birikmesi gereken Evrensel Hizmet Fonu'na çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Fondaki paralar, heder edilmediyse nerede?” diye sorarak, fondaki paraların yoksul çocukların eğitimi için kullanılması adına dava açılacağını söyledi.

Türkiye'deki en önemli 5 sorundan birinin eğitim olduğunu kaydeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim editörleri, bazı eğitim kuruluşları temsilcileri ve eğitim uzmanlarıyla çevrimiçi toplantıyla bir araya geldi.

"Paralar nerede?"

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, eğitimdeki altyapı sorununun pandemide daha da derinleştiğini belirten Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için Evrensel Hizmet Fonu'nun kullanılmasını istedi. İnterneti/bilgisayarı olmayan 3 milyon 17 bin 718 ve televizyonsuz 754 bin 429 öğrencinin Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanamadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Evrensel Hizmet Fonu diye bir fon var. Eğer bu fondaki paralar da heder edilmediyse nerede?” diye sordu.

Başkan Kılıçdaroğlu, “Toplanan paralarla, temel eğitim yapılabilir. İnternet sağlayıcı kurumların maliyeti bu fondan sağlanmalıdır. MEB’in de içinde olduğu bu fonun kullanımı için şimdi bir grup avukat dava açmak için hazırlık yapıyor. Dava kısa sürede açılacak ve Türkiye'de hukuk kaldıysa, bu dava kazanılır” dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Derslikleri bir yılda yaparız"

“MEB’e saray müdahale etmezse, Türkiye’nin derslik sorununu 1 yılda çözeriz. Ankara, İstanbul, İzmir gibi 11 büyükşehirde ise derslik açığını 4 ayda bitiririz. 57 bin 340 dersliğe ihtiyacı olan MEB’e, ‘Bize yer gösterin yapalım’ diye başvurduk. El uzatıyoruz ama henüz yanıt gelmedi. Olumlu yanıt geleceğini de düşünmüyoruz.”

"Bakanlık, uzattığımız eli sevinçle karşılamalıydı"

“İnternet erişimi, televizyonu olmayan çocuklarla ilgili sorunu çözebileceğimizi de bildirdik. Bu dilekçeye de, olumlu bir yanıt geleceği kanısında değilim. Bakanlık, uzattığımız eli sevinçle karşılamalıydı. Ama ortada sosyal devlet, bütçede para yok.”

"Eğitim Şurası bile 7 yıl önce toplandı"

“Eğitimden, tıbba her konuda her şeyi bir kişi biliyor. MEB ne kadar iyi olursa olsun, liyakat sistemi çökertildi. Uygulamadaki aksaklıklar, artık yukarıya bile bildirilemiyorsa, o sistemden hayır beklenmez. Kararlar alınırken paydaşlara sorulmuyor. Eğitim Şurası bile 7 yıl önce toplandı.”

"Talimatsız konuşamıyorlar"

“92 bin öğretmen atanmıyor, dışarıda bekletiliyor. 942 bin 936 öğretmenden 101 bin 730’u sözleşmeli. Bakan tüm bunları yapamaz. Çünkü, saraydan gelen talimatla konuşuyor. Konuşmaya bile, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı’ diye başlıyorsa, bu ülkede sorunlar çözülemez.“

"Bir kuşak denek olarak kullanıldı"

“4+4+4 Sistemi, MEB’in içine konulan bir bombaydı. Eğitim Şurası'nda konuşuldu mu? Kalkınma Planı'nda var mı? Bakanlıkta görüşüldü mü? Hayır. Biri bile eğitimci olmayan 5 AKP milletvekili teklif etti, karar alındı. Bir kuşak denek olarak kullanıldı, yok edildi. Fatih Projesi, zaten MEB’in paralarını talan amaçlı bir rant projesiydi.”

Evrensel Hizmet Fonu nedir?

Türkiye'deki herkesin internete erişim, elektronik, sabit telefon, basılı/ elektronik telefon rehberi, acil yardım çağrısı,internet, deniz vb haberleşme hakkı 5369 sayılı yasa güvencesinde. 5369 5 yıl önce Türk Telekom satılınca çıktı ve bu fon da böyle kuruldu. Gelirini, işletmecilerden sağlıyor. Cumhurbaşkanı 3 yılda bir hizmet şartlarını değiştirebilir. İşletmeciler, uymak zorunda.

Yıllık geliri 1.5 milyar TL

"Bakanlar Kurulu'na her yıl bütçe ayrılıyor. 2019 Faaliyet Raporu'na göre; 2019'da işletmecilerden Evrensel Hizmet Gelirleri olarak 1 milyar 562 milyon TL para alınarak, fona aktarılmış. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), fonda 5 yılda 11 milyar TL para biriktiğini ve fondaki paranın öğrencilerin eğitime erişim sorununu çözeceğini düşünüyor.