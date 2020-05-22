Kılıçdaroğlu'ndan, "Hayallerinde minarede başka müzik duymak var, CHP'liler zevk alıyor" diyen Erdoğan'a: Alçaklık 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki camilerin merkezi sistem frekansına girilerek müzik yayınlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır. Saygısızlar yayın yapıyor, CHP yetkilileri zevk alıyor" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması, en hafif deyimiyle alçaklıktır! Cami minaresinden 'dombra' çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz!" dedi.

TIKLAYIN - İzmir’de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o iledeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe

"İbadet yerleri kutsalımızdır!" diyerek camilerde Çav Bella ve Selda Bağcan'ın şarkısının çalınmasına tepki gösteren CHP lideri, Erdoğan'ın "İzmir’de alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri sosyal medyadan zevkten dört köşe buna seviniyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır" sözlerine ilişkin konuştu.

Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Parti yönetimimiz yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi. ‘İbadet yerleri kutsalımızdır’ dememin üzerinden 2 saat geçmedi. Tüm bunlara rağmen, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat ‘Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır’ dedi… Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması, en hafif deyimiyle alçaklıktır! Cami minaresinden “dombra” çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz!"