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Kılıçdaroğlu'ndan "Güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım affedin" diyen takipçisine yanıt

"Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili volkan. Az kaldı, geri alacağız!"

20 Kasım 2021 23:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin çiziminin yakıldığı ve altından güçlendirilmiş parlamenter sistem yazısının çıktığı bir videoyu alıntılayarak "Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili volkan. Az kaldı, geri alacağız!" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlugüçlendirilmiş parlamenter sistem
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