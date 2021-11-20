Kılıçdaroğlu'ndan "Güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım affedin" diyen takipçisine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin çiziminin yakıldığı ve altından güçlendirilmiş parlamenter sistem yazısının çıktığı bir videoyu alıntılayarak "Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili volkan. Az kaldı, geri alacağız!" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir takipçisine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun çiziminin yakıldığı ve altından güçlendirilmiş parlamenter sistem yazısı ile meclis görselinin çıktığı bir video paylaşan Volkan isimli sosyal medya kullanıcısı, "Demokrat amcam güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım affedin" dedi.

Takipçisinin videosunu alıntılayarak yanıt veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili volkan. Az kaldı, geri alacağız!"