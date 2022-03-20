Kılıçdaroğlu, Gezi davası öncesi hakimlere seslendi: Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın görülecek Gezi davasının karar duruşmasında hakimlere seslenerek, "Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!" dedi.

Gezi davasında savcılığın mütalaasının ardından ilk duruşma yarın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Savcılık 4 Mart’ta mahkemeye sunduğu mütalaada, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve mimar Mücella Yapıcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Twitter'dan davayla ilgili çağrı yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: