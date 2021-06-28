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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Size zerre dokunanın canına okuyacağım, SS alın!

"Gençler, iktidarımızda öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri, siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeyi cesaret edemeyecek"

28 Haziran 2021 19:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Size zerre dokunanın canına okuyacağım, ss* alın!" açıklamasını yaptı. 

Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler, birkaç genç beni dava etmiş, bunun üzerine size seslenmek istedim. Gençler, iktidarımızda öyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri, siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeyi cesaret edemeyecek. Size zerre dokunanın canına okuyacağım. Ss alın!" ifadesini kullandı. 

*SS alma: İngilizce  'screen shot'ın (ekran görüntüsü) kelimesinin kısaltılmış halidir. 

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