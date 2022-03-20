Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu anlar benim için sürpriz oldu; hep yanınızda olacağım, söz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması’nın tanıtımında yaptığı konuşma esnasında CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın kendisi için hazırladığı sürprizin videosunu paylaşarak, “Bu anlar benim için sürpriz oldu. Keşke ülke gençlerinin bu kadar sorunu olmasa, gençliklerini doyasıya yaşasalar diye de düşündüm. O da olacak, o günleri de göreceğiz. Hep yanınızda olacağım, söz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da bugün katıldığı Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması’nın tanıtımında CHP’li gençlerin kendisi için hazırladığı sürprizin videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Sürpriz gösteride, salonda bulunan gençlerden beşi sırayla ayağa kalkarak, “Bilmem mi? Adalet deyince yanımda sen vardın”, “Bilmem mi? İstanbul Sözleşmesi’nin yanında sen vardın”, “Bilmem mi? İşsiz ve umutsuz kalınca yanımda sen vardın”, Bilmem mi? Mülakat mağdurlarının yanında sen vardın” ve “Bilmem mi? Gençlerin yanında hep sen vardın” dedi. Salondaki gençler, daha sonra hep bir ağızdan Sefo’nun ‘Bilmem mi’ şarkısını söyledi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

“Bu anlar benim için sürpriz oldu. Keşke ülke gençlerinin bu kadar sorunu olmasa, gençliklerini doyasıya yaşasalar diye de düşündüm. O da olacak, o günleri de göreceğiz. Hep yanınızda olacağım, söz.”