Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 34 askerin şehit haberinin geldiği İdlib'e yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. "Erdoğan'ın açıklamaları beni derinden yaraladı" diyen CHP lideri, "Bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine, "Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Daha cenazeler defnedilmedi. Bu nasıl bir konuşma? Daha cenazeler defnedilmeden, daha yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır? Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Ya acı günde bari kavga etmeyelim. Yaralarımızı saralım. Oturup beraber düşünelim. Türkiye'yi bu dertten nasıl kurtuluruz? Bunu düşünelim" diyerek başladı.

CHP lideri sözlerinin devamında, "Kahraman ordumuzun bütün mensuplarını kucaklıyoruz. Onlar özveriyle görev yapıyorlar hayatlarını feda ediyorlar. Annelerin hangi acılar içinde olduğunu ben biliyorum. Bana dertlerini anlatıyorlar. Dolayısıyla hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir ya!" diye konuştu.

"Bu Meclis niye var?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Meclis toplansın, Erdoğan gelip açıklama yapsın. Niye gelmiyor, niye açıklama yapmıyor? Bu Meclis niye var? Meclis toplansın, Erdoğan gelip açıklama yapsın. Niye gelmiyor, niye açıklama yapmıyor? Bu yetkiyi ona verenin Meclis olduğunu bilmiyor mu?" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün milletvekilleriyle bir araya geldiği İstanbul'da yaptığı konuşmasında, "Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. 36 şehidimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır" sözlerini kaydetmişti.

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