Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yolumuz civanmert yoludur; sen zaten gelme, saraylarında takıl

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz” sözlerine, “Yolumuz civanmert yoludur, gönlünde ‘kin ve kibir’ olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü kabine toplantısı sonrasında muhalefete yönelik söylediği “Ya bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin vakarını, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" sözlerine sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Şahıs, ‘İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz’ demiş. Demiş bunu gerçekten. Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde ‘kin ve kibir’ olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!”

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