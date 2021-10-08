Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yine neyi yönetmeyi beceremedin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde, görmüyor musunuz” sözlerine ilişkin, “Ağzındaki baklayı çıkar, kara kışta yaşanacak enerji kıtlığının yolunu mu yapıyorsun? Yine neyi yönetmeyi beceremedin” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şunları kaydetti:

“Erdoğan, ‘Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde, görmüyor musunuz’ diye feryat ederek halkı neye hazırlıyorsun? Ağzındaki baklayı çıkar, kara kışta yaşanacak enerji kıtlığının yolunu mu yapıyorsun? Yine neyi yönetmeyi beceremedin?”