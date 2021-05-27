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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt:  Sen git çetelerle magazincilik oyna

“Adnan Menderes’i de kendi algı oyunlarına alet etme!”

27 Mayıs 2021 13:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faşistliği ile beceriksizliği ile, terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşü ile CHP apaçık ortadadır." sözlerine ilişkin olarak, "Erdoğan, yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileri ile yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Adnan Menderes’i de kendi algı oyunlarına alet etme! Bu vesileyle Adnan Menderes’i rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı. 

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