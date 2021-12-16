Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları" açıklamasına ilişkin olarak, "Dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz" yanıtını verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücret eğer açlık sınırının altında kaldıysa, enflasyonun altında kaldıysa bu zam zam değildir, artıştır diyebiliriz" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, Saadet Partisi'ndeki görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

"Önümüzdeki yaz Türkiye gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa kimse şaşırmamalı"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dolar kurundaki yükselmeyi görürsek asgari ücret düşük, eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse 4 bin 250 lira ile asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alabilir. Eğer sorunlar böyle devam ederse, önümüzdeki yaz Türkiye gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa kimse şaşırmamalı.

CHP’li belediyelerin kendi kaynaklarını bakmak, değerlendirmek gerekiyor, daha yüksek bir asgari ücret vereceksek bunun ön çalışmalarını yapmak gerekiyor. Bunun ön çalışmaları yapılacaktır.

"Asgari ücretteki artışın neresi bir seçim yatırımı ki yılbaşında aldığı asgari ücret daha değerliydi"

Asgari ücretteki artışın neresi bir seçim yatırımı ki yılbaşında aldığı asgari ücret daha değerliydi. Şimdi aldığı asgari ücret daha az. Seçim yatırımı olarak kendilerini düşünebilir. Yatırım olması için enflasyonu kontrol edebilmesi gerekir.

"Türk Lirası’nı yedirmeyiz diyor Türk Lirası eriyor"

Dolar kaç lira oldu, 15 lirayı aştı. Türk Lirası’nı yedirmeyiz demişti değil mi Erdoğan. Ne oldu. Söylediği söz daha Türkiye’nin her yerine yayılmadan değer kaybetmeye başladı. Devleti yöneten kişinin sözlerinin tutarlı olması lazım. Türk Lirası’nı yedirmeyiz diyor Türk Lirası eriyor. Faizi indiriyorlar, devlet borçlanırken daha fazla faiz ödüyor. Niye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolar üzerinden borçlanıyorsun?

Bir insanın söylediğinde tutarlılık olur. Türk Lirası ile borç alamıyorsa iktidarla vatan arasında ciddi güvensizlik var demektir. Kimin faizi indi? Türk Lirası’nı neden perişan hale getirdiniz. İnşallah çözeceğiz.

Karamollaoğlu da şunları söyledi:

"4 bin 250 lirayı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı’nın kendisi açıklıyor. Aslında geçmişte cumhurbaşkanları, başbakanlar asgari ücreti açıklamazdı. Bizzat kendisi açıklama ihtiyacını duyuyor. Burada da önem verdiği husus nispet.

"Enflasyonun yüksek olduğu dönemde rakamların üzerine odaklanmak doğru bir yaklaşım olmuyor"

Enflasyonun yüksek olduğu dönemde rakamların üzerine odaklanmak doğru bir yaklaşım olmuyor. İnsanlar dünyada geçerli bir para birimi için ya Euro ya da doları kullanıyor. Ben de dolardan bahsederek bu konuyu gündeme getirmek istemem. Dış ticaretimizi dolarla yapıyoruz. Dış borcumuzu Türk Lirası ile ödemiyoruz ki. Asgari ücret eğer açlık sınırının altında kaldıysa, enflasyonun altında kaldıysa bu zam zam değildir, artıştır diyebiliriz. Geriye gitmiş öyle gözüküyor. İnşallah bundan sonraki enflasyon rakamları biraz daha yavaş artar da zararı asgari ücretle çalışan vatandaşımıza zararı daha az olur.

Bugün ne seçim için yapılıyor bunu değerlendirmek vatandaşa kalmış bir durum. Vatandaşın kendi geçimiyle ilgili ele alındığında asgari ücret endişeleri giderici değil.

"Merkez Bankası hangi kıstaslara göre faiz indiriyor ve çıkarıyor hiçbir bilgim yok"

Merkez Bankası hangi kıstaslara göre faiz indiriyor ve çıkarıyor hiçbir bilgim yok. Uzmanların da bir bilgisinin olduğu kanaatinde değilim. Yalnız dikkat çeken bir husus var, Merkez Bankası’ndan borçlanma imkanı olanlar yüzde 14 ile, sonra başkalarına satıyor. Arada akılalmaz bir fark var. Ekonomide, ülkede güven duygusu tam olarak yerleşmediyse siz bir tarafı tamir ederken başka bir yeri bozabilirsiniz. Bizim yeni yatırımlara ihtiyacımız var."