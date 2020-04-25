Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Samimiyetsiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 100. yıl törenine katılmayarak vatandaşa akşam saatlerinde İstiklal Marşı söyleme çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "samimiyetsizlikle" eleştirdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Lıcalı'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın “şov yaptığını” söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bütün törenlere katıldıktan sonra TBMM Başkanlığı’nın çağrısı kapsamında evinin balkonunda önceki akşam saat 21.00’de eşi ve komşularıyla birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yakın çevresine yaptığı değerlendirmede AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Erdoğan’ın ne Anıtkabir’deki törene ne de TBMM’deki özel oturuma katıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu’nun “Ancak gece Saray’dan milletimizi İstiklal Marşı’nı söylemeye davet ediyor. Bu samimiyetsizliktir. Bu olmaz” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

"Rol çaldı"

Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan’ın Meclis Başkanı’nın rolünü çalmasını da kabul etmemiz mümkün değil. Meclis Başkanı’nın konuşmasına izin vermeden ve ilan edilen saate karşın Meclis Başkanı’nı 5 dakika bekletmesini de kabul edilemez buluyorum” dediği öğrenildi. İstiklal Marşı’nın vatanseverlik nedeniyle okunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, “Bütün milletimiz İstiklal Marşı’nı vatanseverlikle okudu. Sadece bir kişi şov yapmaya çalıştı” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

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